Kommentar : Bei der CDU muss es jetzt zur Sache gehen

Nichts fürchtet die CDU mehr als Chaos in den eigenen Reihen. Doch jetzt ist es notwendig.

Berlin | Wenige Tage nach der Niederlage bricht in der Union das große Hauen und Stechen los. Die vielen Sollbruchstellen, die Angela Merkel in ihrer Amtszeit lange überdecken konnte, treten offen zutage. Die staatstragende CDU, die Chaos in Führungsfragen bisher lange einigermaßen erfolgreich verhindern konnte, tritt nach diesem Wahlergebnis in eine neue Phas...

