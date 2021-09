Nach Kölner Missbrauchsgutachten : Papst lehnt Rücktritt von Hamburger Bischof Stefan Heße ab

Im März hatte der Hamburger Erzbischof seinen Rücktritt angeboten. Nun liegt das Ergebnis vor. Interessant ist vor allem die Begründung des Papstes.

Hamburg | Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße bleibt im Amt. Am Mittwoch teilte der Vatikan mit, dass der Papst Heßes Rücktrittsangebot nicht annimmt. Bereits am 19. März hatte der Hamburger Erzbischof diesen Schritt angeboten, nachdem in Köln ein Gutachten vorgestellt worden war, in dem es um sexualisierte Gewalt in der Erzdiözese ging. Heße waren darin als d...

