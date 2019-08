US-Präsident in Dayton und El Paso : Was Trump den Überlebenden der Massaker zu sagen hat

US-Präsident Donald Trump besucht die Tatorte der jüngsten Massaker in Dayton und El Paso.

von dpa und afp

07. August 2019, 21:14 Uhr

Dayton | Vier Tage nach der Schusswaffenattacke in Dayton ist US-Präsident Donald Trump in der Stadt im Bundesstaat Ohio mit Protesten empfangen worden. Trump und seine Frau Melania trafen am frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Dayton ein und besuchten ein Krankenhaus, in dem einige der Verletzten behandelt werden. Trump habe im Gespräch mit Überlebenden gesagt, dass Gott auf sie "aufgepasst" habe, erklärte seine Sprecherin Stephanie Grisham.

In der Nähe der Klinik gingen hunderte Demonstranten gegen Trumps Besuch auf die Straße. Sie hatten unter anderem einen riesigen Ballon dabei, der Trump als grimmiges Baby zeigt. Ein solcher Ballon wurde schon bei zahlreichen Demonstrationen gegen Trump auf der ganzen Welt gezeigt. Auf Plakaten forderten sie den Präsidenten auf, sich der Waffenlobby NRA entgegenzustellen und den Verkauf von Sturmgewehren zu verbieten.

Strenge Überprüfungen von Waffenkäufern?

Vor seiner Abreise hatte Trump einem solchen Verbot allerdings eine Absage erteilt. Dafür gebe es in Washington derzeit keine politische Mehrheit, sagte er vor Journalisten in Washington. Gute Chancen sieht Trump dagegen für strenge Überprüfungen von Waffenkäufern. Der "Appetit" auf strengere Hintergrundüberprüfungen in Washington sei "groß", sagte Trump. (Weiterlesen: Trump will mehr Sicherheit – US-Politiker streiten ums Waffenrecht)

"Ich will psychisch instabilen Menschen keine Waffen in die Hand geben, oder Menschen mit Wut und Hass, oder kranken Menschen." Donald Trump





Trump weist Schuld an Massakern von sich

Die aggressive Rhetorik Trumps stößt vielen Kritikern übel auf – der US-Präsident aber lässt die Vorwürfe an sich abprallen. So wies der US-Präsident am Mittwoch die Darstellung zurück, seine Rhetorik trage zu Spaltung und Gewalt bei. Er glaube nicht, dass seine Worte dies täten, sagte Trump auf Fragen von Journalisten. "Ich denke, meine Rhetorik bringt Menschen zusammen", sagte Trump. Amerika gehe es unglaublich gut. (Weiterlesen: "Er hat hier nichts zu suchen": Kritik an Tatort-Besuchen von Trump)

Nach seinem Besuch in Dayton will Trump noch die Stadt El Paso in Texas besuchen. In Dayton hatte am Wochenende ein 24-Jähriger neun Menschen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wenige Stunden zuvor hatte ein 21-Jähriger in El Paso 22 Menschen erschossen. Die Ermittler vermuten hier ein rassistisches Motiv.

