Gewalt gegen Kinder : Nach Entführung in Nigeria: 28 Schulkinder in Sicherheit

Vor wenigen Wochen haben schwerbewaffnete Männer die Bethel Baptist High School in Nigeria angegriffen - mehr als 100 Kinder wurden entführt. Nun sind einige freigelassen worden.

Lagos | Nach einer Entführung Dutzender Schüler im westafrikanischen Nigeria Anfang Juli sind 28 Kinder freigelassen worden. Mindestens 80 weitere Kinder seien aber nach wie vor in der Gewalt der Entführer, hieß es von der Polizei. Die freigelassenen Kinder seien am Samstagabend im Dorf Sabon Gaya aufgefunden worden, so der Polizeisprecher des Bundesstaate...

