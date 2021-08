Anschlag in Afghanistan : Nach Blutbad von Kabul: Biden kündigt Vergeltung an

In wenigen Tagen soll der US-Militäreinsatz in Afghanistan Geschichte sein. Kurz davor fügen Terroristen den US-Truppen dort die schwersten Verluste seit Jahren zu. US-Präsident Biden schwört Rache.

Kabul | US-Präsident Joe Biden trägt nach eigenen Worten stets eine Karte mit sich, auf der die aktuelle Zahl der Gefallenen im Irak und in Afghanistan steht. Am Donnerstag müssen in der Afghanistan-Spalte gleich 13 getötete US-Soldaten eingetragen werden. Seit dem umstrittenen Abkommen seines Vorgängers Donald Trump mit den Taliban im Februar vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.