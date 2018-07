Sami A. : Nach Abschiebung: Ex-Leibwächter von Bin Laden will zurück nach Deutschland

Der abgeschobene Ex-Leibwächter von Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden will seine Rückkehr nach Deutschland erreichen.

von dpa

13. Juli 2018, 16:33 Uhr

Berlin/Gelsenkirchen/Bochum | Der trotz eines Verbots nach Tunesien abgeschobene Ex-Leibwächter von Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden will vor Gericht seine Rückkehr nach Deutschland erreichen. Der Tunesier habe einen Eilantrag eingereicht, der darauf abziele, nach Deutschland zurückgeholt zu werden, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen am Freitag. Die dafür zuständige Kammer beabsichtige noch im Laufe des Tages über den Antrag zu entscheiden. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Der Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden war am Freitag laut Sicherheitskreisen aus Deutschland abgeschoben worden. Den Angaben zufolge wurde Sami A. um 7 Uhr mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.



Sami A. lebte seit Jahren in Bochum

Erst am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass Sami A. vorerst nicht abgeschoben werden darf. Es liege keine diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung vor, dass dem Tunesier im Falle der Rückkehr keine Folter drohe, teilte das Verwaltungsgericht am Freitagmorgen mit. Das Fax mit der Entscheidung vom Donnerstagabend sei am Freitagmorgen um 8.27 Uhr an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gefaxt worden, sagte ein Gerichtssprecher. Zu diesem Zeitpunkt saß Sami A. allerdings bereits im Flugzeug nach Tunesien.

Sami A. lebte seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Der Tunesier wird von den Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft. Er war Ende Juni festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht worden, nachdem das Bamf ein Abschiebeverbot aufgehoben hatte. Dagegen wehrte sich Sami A. zuletzt mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht. Das Abschiebeverbot bleibe bis zu einer abschließenden Entscheidung im Klageverfahren wirksam, heißt es in dem Beschluss vom Donnerstag.