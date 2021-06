Interview : NOZ-Interview Sipri-Direktor Dan Smith - in Arbeit, noch nicht autorisiert

NOZ-Interview Sipri-Direktor Dan Smith - in Arbeit, noch nicht autorisiert

von Thomas Ludwig

17. Juni 2021, 13:33 Uhr

Osnabrück | Weil die USA unter Donald Trump in keine neuen Kriege eingetreten sind, gilt er seinen Anhängern als „Friedenspräsident“. Werden Sie als Friedensforscher etwas vermissen, wenn Trump Ende Januar nicht mehr im Amt ist?



Präsident Trump hat es immerhin geschafft, für eine gewisse Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und eine Annäherung zwischen Nord- und Südkorea zu sorgen. Die Hoffnung, dass dies irgendwann in einen formellen Friedenschluss münden könnte, war berechtigt. Es war allerdings eine trügerische Hoffnung, dass sich das alles mit ein paar Gipfeltreffen machen lässt. Es war ein guter Versuch, aber es ist sozusagen auf halber Strecke stecken geblieben.

Und was ist mit der von Washington vermittelten Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Staaten wie den Vereinigten Emiraten, Bahrein und zuletzt Marokko?

Trump hat hier etwas zu einem Abschluss gebracht, was seit Jahren auf dem Weg war. Ob das Fortschritte im eigentlich nötigen Friedensprozess um Palästina nach sich ziehen wird, muss sich zeigen. Ein möglicher Erfolg könnte darin liegen, dass die arabischen Staaten sich von dem Kurs der Palästinenser mehr und mehr abwenden und diese so schwächen. Je enger Israel und die arabischen Staaten einander kommen, umso enger werden die Spielräume für die Palästinenser. Tatsächlich schwinden die Möglichkeiten für einen palästinensischen Staat mehr und mehr. Das könnte einerseits zu einer Periode politischen Schweigens führen, andererseits aber auch zu einer Explosion von Frustration und Gewalt.

Wird die globale Sicherheitslage mit einem US-Präsidenten Joe Biden stabiler?

Das ist die große Frage. In den vergangenen vier Jahren hatten wir die vertrackte Situation, dass sich die drei großen Mächte China, Russland und die USA nicht länger als Wächter des internationalen Systems sehen wollten. Aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Absichten haben sich alle bisweilen gegen die internationale Ordnung gestellt, wie sie bis 2016 existiert hat. Wenn diese aber nicht länger von oben geschützt wird, droht Instabilität. Biden dürfte versuchen, die USA wieder zu einer Schutzmacht für die internationale Ordnung zu machen, aber die Bedingungen dafür sind schwierig, ob er Erfolg haben wird, ist fraglich.

Warum?

Chinas weltweiter Einfluss ist in den vergangenen zehn Jahren dramatisch gestiegen. Und auch Russland versteht sich als Hauptakteur auf der globalen Bühne, vor allem auch im Mittleren Osten. Wir haben es wirklich mit einer neuen Zeit zu tun, die nicht mit den Jahren unter den US-Präsidenten Clinton oder Bush vergleichbar ist. Es besteht aber die Gefahr, dass Biden so agiert, als habe sich die Welt gegenüber früheren Jahren kaum verändert.

Was bedeutet Biden für die Verteidigungspolitik?

Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass die Vereinigten Staate die Modernisierung ihres nuklearen Waffenarsenals auch unter dem neuen Präsidenten vorantreiben werden. Das hat schließlich schon unter der Obama-Regierung begonnen und Trump hat den Trend aufgegriffen und noch einmal beschleunigt. Gleichzeitig gehe ich aber davon aus, dass Biden versuchen wird, die bilaterale Rüstungskontrolle mit Russland wiederzubeleben.

Könnte es ihm gelingen, China in internationale Rüstungskontrolle miteinzubeziehen?

Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es Joe Biden gelingen wird, China in internationale Gespräche zur Rüstungskontrolle miteinzubeziehen. In Peking sieht man keinerlei Veranlassung dazu, schließlich sind die atomaren Waffenarsenale der USA und Russlands mit erheblichem Abstand immer noch die größten weltweit. Und wenn man China miteinbezöge, warum dann nicht auch Frankreich und Großbritannien, Pakistan und Israel…

Welche Chancen sehen Sie für eine Verlängerung von Start-II, dem letzten Abrüstungsabkommens zwischen den USA und Russland, das im Februar 2021 ausläuft?

Eine Verlängerung um fünf Jahre wäre einfach zu haben, laut der Vereinbarung wären nicht mal neue Gespräch nötig. Die Präsidenten Biden und Putin müssten nur zum Telefon greifen und sagen: Lass es uns machen! Ich hoffe darauf, dass Joe Biden das nach seiner Amtseinführung in die Hand nehmen wird, es ist der einzig sinnvolle Weg. Denn mit der Verlängerung von New Start gäbe es die notwendige Zeit, um eine ernsthafte Perspektive für Abrüstung und Rüstungskontrolle nach 2026 zu entwickeln.

Werden die USA ihren Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran korrigieren?

Für die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran bin ich nicht sehr optimistisch. Eine erfolgreiche Wiederaufnahme des Abkommens könnte mehr politisches Kapital kosten, als Joe Biden bereit ist zu investieren. Ähnlich ist es im Iran, auch dort ist die Stimmung gekippt, weil das Abkommen nicht gehalten hat, was versprochen war. Der Iran ist immer noch nicht wiederangeschlossen an den Welthandel. Auch sind die internationalen Investoren ausgeblieben. Aus Sicht der iranischen Führung bedürfte es seitens der USA also eines ganz besonderes Angebots, um sich dem Abkommen wieder voll und ganz verpflichtet zu fühlen. Ich sehe nicht, was Biden da auf den Tisch legen könnte, ohne dass der Iran von sich aus einen Vertrauensvorschuss gewährt.

Was sind die größten sicherheitspolitischen Herausforderungen für den neuen US-Präsidenten jenseits der aktuellen Krisenherde wie beispielsweise am Golf?

Abgesehen von den Krisenherden in der alltäglichen Politik haben der Klimawandel und mögliche Pandemien eine sicherheitspolitische Komponente. Schon heute schlagen große Hilfsorganisationen Alarm, dass humanitäre Krisen Ende der 2020er oder in den 2030er Jahren kaum noch zu managen sein könnten. Wir müssen also möglichst schnell gegensteuern und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen der Erderwärmung und mögliche Pandemien entwickeln. Das geht nur mit mehr und effektiverer internationaler Kooperation. Ich setze darauf, dass Biden anders als Trump vor ihm als Präsident daraus die nötigen Konsequenzen ziehen wird und beispielsweise internationale Organisationen stärkt und nicht durch den Entzug von Geldern auch noch schwächt. Eine ganz wichtige Sache, die uns die Corona-Pandemie aufzeigt ist doch, dass es vielen Gesellschaften an echter Widerstandsfähigkeit gegen so große Herausforderungen mangelt. Darauf müssen wir sehr ernsthaft reagieren.

Wie?

Dadurch, dass wir uns enger austauschen und die Infrastrukturen anpassen oder aufbauen. Weltweit drohen zum Beispiel 570 Großstädte vom steigenden Meeresspiegel geschluckt zu werden. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Bei der Bewältigung des Klimawandels geht es auch darum, potenzielle Migrationsbewegungen zu verhindern, die ganze Regionen destabilisieren können. Sicherheitspolitik geht heute weit über Verteidigung und Rüstungskontrolle hinaus.

Wir brauchen also eine Reform der Vereinten Nationen?

Ja und nein - dort wo die Vereinten Nationen über die verschiedenen Unterorganisationen tätig sind, läuft die Arbeit im Großen und Ganzen recht effektiv. Da hat es in der Vergangenheit bereits Anpassungen auf Arbeitseben gegeben. Anders sieht es aus, wenn es um den Sicherheitsrat geht, der oft durch nationale politischen Interessen der zentralen Akteure blockiert ist. So konnte man sich monatelang nicht einmal darauf einigen, dass in den Konfliktherden der Welt die Waffen schweigen sollten, solange die Corona-Pandemie grassiert, weil sich die USA und China über die Weltgesundheitsorganisation stritten. Die Vetomächte müssten also etwas von ihrem Einfluss abgeben, um den Sicherheitsrat schlagkräftiger zu machen. Aber das sehe ich leider nicht.

China treibt seine Rüstung kontinuierlich voran. Wie gefährlich ist das für die Welt?

Chinas militärisches Potenzial ist längst nicht auf dem Niveau der USA oder Russlands, dennoch sind die Ambitionen sehr ernst zu nehmen. Die Führung in Peking will Streitkräfte und Waffen, wie sie zu einer Weltmacht passen, und natürlich auch, um Druck auszuüben. Diese Entwicklung führt unweigerlich zu großen Sorgen in der Nachbarschaft, beispielsweise sind die Menschen in Taiwan höchst verunsichert. Denn Sicherheit resultiert aus guten Beziehungen von Staaten untereinander und nicht aus großer militärischer Macht einzelner Staaten. Ob China sein Militär wirklich einsetzen will, um eigene Vorteile zu erzielen, ist jenseits des Ost- und Südchinesischen Meeres aber längst nicht klar.

Besteht das Risiko nicht mit Blick auf Taiwan?

Im Falle Taiwans sehe ich keine baldige Militärintervention, um das Land an China anzuschließen. Ein solcher Schritt wäre extrem kostspielig und käme China teuer zu stehen. Sollte China tatsächlich mit dem Gedanken spielen, erwarte ich, dass die USA ihre Rolle als Schutzmacht für Taiwan unter einer Biden-Präsidentschaft ernst nimmt; es würden schnell US-Flugzeugträger in der Region auftauchen. In den USA ist es doch so: Einerseits zieht man sich aus der Rolle des Weltpolizisten zurück, weil man die damit verbundenen Kosten nicht länger will. Andererseits gibt es aber auch einen Widerwillen, ganz auf diese einflussreiche Rolle zu verzichten.

Was bedeutet der neue US-Präsident für die Nato und die Europäer?

Joe Biden wird niemand sein, der bei Nato-Treffen andere Teilnehmer beiseite schubst, um wie Donald Trump in der ersten Reihe zu stehen. Aber er wird die Europäer durchaus auffordern, einen angemessenen Beitrag für die eigene Verteidigung beizusteuern, da sollte man sich keiner Illusion hingeben. Der Druck auf die Europäer ist ja bereits unter Obama gewachsen. Es wäre ein Trugschluss, zu glauben, mit Biden gibt es eine Rückkehr in die gute alte Zeit, in der die Amerikaner den Europäern in Sicherheitsfragen alles abnehmen.

Als Friedensforscher können Sie aber doch schlecht fordern, Europa müsse ordentlich aufrüsten, um unabhängiger von den USA zu werden…

Das werde ich auch nicht tun. Aber es geht doch darum, dass die Europäer unabhängiger denken müssen, sich in gewisser Weise freimachen müssen von den USA, wenn es um die eigene Sicherheit und die Sicherheit dieses Teils auf dem Kontinent geht. Das bedeutet vor allem mehr und besser abgestimmte europäische Kooperation. Auch mit Blick auf Russland – das würde sicher positive Entwicklungen nach sich ziehen.

ENDE