Save the Children : NGO-Mitarbeiter unter toten Zivilisten in Myanmar

„Diese Nachricht ist entsetzlich“: Im östlichen Bundesstaat Kayah wurden erst kürzlich 35 verbrannte Leichen entdeckt - darunter wohl zwei vermisste Mitarbeiter der Hilfsorganisation Save the Children.

Yangon | Zwei bislang vermisste Mitarbeiter von Save the Children befinden sich laut der Hilfsorganisation unter den am Freitag entdeckten verbrannten Leichen von mindestens 35 Menschen in Myanmar. Bei den beiden Männern, deren Leichen nun identifiziert worden seien, handele es sich um junge Väter im Alter von 32 und 28 Jahren, teilte die internationale Nic...

