Kommentar : Katastrophenschutz: Das späte Comeback der Sirenen

Die neuen Sirenen werden aus der Konjunkturföderung des Bundes bezahlt – gut so. Bevölkerungsschutz hat also wieder Konjunktur.

Hamburg | Der bundesweite Warntag im Jahr 2020 hatte es allen schon deutlich vor Augen geführt: Mit dem Katastrophenschutz ist es in Deutschland nicht allzu weit her. Die paar noch verbliebenen Sirenen blieben vielerorts stumm, über die Warn-Apps auf dem Smartphone kam häufig nichts an. Dass hier dringend etwas geschehen muss, war seither eigentlich klar. Jährl...

