Pädophilen-Fall in Münster : Missbrauchsbeauftragter fordert: Härtere Strafen für Kinderschänder

Der Rechtsstaat müsse den "perversen Tätern" auf gleichem Niveau begegnen, sagt Johannes-Wilhelm Rörig.

von dpa und kna

09. Juni 2020, 11:57 Uhr

Berlin | Nach Bekanntwerden des schweren Kindesmissbrauchs in Münster fordert der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, höhere Strafen für Täter und eine Stärkung der Polizei. "Wir brauchen genug Personal, die Polizei muss mit modernster Technik ausgestattet werden", sagte Rörig am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Die Täter arbeiteten mittlerweile wie Geheimdienste, der Rechtsstaat müsse den "perversen Tätern" auf gleichem Niveau begegnen.

Kinderpornografie bestrafen wie sexuellen Missbrauch

Darüber hinaus müsse Kinderpornografie bestraft werden wie sexueller Missbrauch: "Die Justiz muss sich klar sein, dass sexueller Missbrauch über digitale Medien die gleiche kriminelle Energie hat, wie Missbrauch." Der Strafrahmen müsse endlich voll ausgeschöpft werden. Oft werde sogenannte Kinderpornografie nur am unteren Rand der Kriminalität eingestuft mit vergleichsweise geringen Strafen.





Ermittlungen wegen Kindesmissbrauch: NRW als Vorbild

Nordrhein-Westfalen sei, was die Ermittlungskapazitäten angeht, seiner Meinung nach ein Vorbild für die anderen Bundesländer. "In Nordrhein-Westfalen ist der Kampf gegen Missbrauch zur Chefsache erklärt worden, und da müssen die 15 weiteren Innenminister jetzt dringend nachziehen." Was in Münster aufgedeckt wurde, könne in jedem Bundesland passieren.

Die Herstellung von sogenannter Kinderpornografie bringe Tätern offensichtlich Anerkennung, sagte Rörig. "Es ist eine Katastrophe." Es sei wie eine Art Trophäe. "Wir müssen diesen perfiden Tätern das Handwerk legen."

Meldeverpflichtung wie in Kanada und den USA gefordert

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) forderte derweil eine Meldeverpflichtung von Kindesmissbrauchsfällen ähnlich wie in Kanada und den USA. BDK-Vorsitzender Sebastian Fiedler erklärte im ARD-Morgenmagazin, dort gebe es eine Meldeverpflichtung aller Provider an eine halbstaatliche Organisation. Dies müsse auch in Deutschland eingeführt werden. Fiedler: "Es ist doch wohl an der Zeit, dass wir auch hier jetzt deutlicher darüber sprechen, worum es hier tatsächlich geht. Das sind keine trivialen Kriminalitätsfelder, sondern sie treffen wirklich die Schwächsten der Gesellschaft und treffen wirklich ins Mark. Das ist der schwärzeste Teil der Kriminalität, den wir überhaupt nur kennen."

Die Polizei stoße personell oft an die Grenzen. Die Beamten müssten nicht nur Bilder und Videos auswerten, sondern gleichzeitig auch noch laufende Straftaten, die an Kindern begangen würden, verhindern. Fiedler spricht von einem großen Dunkelfeld und geht davon aus, dass mindestens 100 Kinder täglich Opfer von sexuellem Missbrauch werden.