EU-Außengrenze : Migrantenandrang: Litauens Parlament stimmt für Grenzzaun

Zuletzt kamen immer mehr Menschen illegal aus Belarus nach Litauen. Deswegen hat die Regierung in Vilnius begonnen einen Grenzzaun zu bauen, um diese Migration zu unterbinden.

Vilnius | Wegen vieler illegaler Grenzübertritte von Migranten hat das Parlament von Litauen für den Bau eines Grenzzauns zu Belarus gestimmt. Damit solle die Notlage in dem baltischen Land bewältigt werden, teilte die Volksvertretung in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstadt Vilnius mit. Die Arbeiten an der Barriere aus Stacheldraht mit einer Gesamtlänge ...

