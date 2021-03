Kommentar : Regierung muss nachsitzen: Ziele im Klimaschutz nur dank Corona-Krise erreicht

Müller-Stauffenberg via www.imago-images.de

Corona macht's möglich: Die Regierung hat ihre Klimaschutzziele nun doch noch erreicht. Trotzdem muss sie nachsitzen.

Osnabrück | Welch miese Bilanz: Nur weil die Corona-Krise Wirtschaft und Mobilität stark bremste, hat die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele für 2020 erreicht. Das heißt im Umkehrschluss: Fällt dieser Einmaleffekt weg und springt die Wirtschaft wieder an, was sich alle wünschen, dann schießen die Treibhausgasemissionen wieder in die Höhe – trübe Aussichten. ...

