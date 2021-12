Union : Merz will Zusammenarbeit mit CSU verbessern

Friedrich Merz erhofft sich eine bessere Kooperation mit der Schwesterpartei. Öffentlich ausgetragene Machtkämpfe zwischen der CDU und CSU dürfe es nicht mehr geben. Ein Treffen mit Markus Söder ist bereits terminiert.

Berlin | Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl die Zusammenarbeit mit der CSU verbessern. Merz sagte dem Sender Bayern 2: „So etwas wie in diesem Jahr, das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen. Wir haben selbst dazu beigetragen, dass wir diese Bundestagswahl so verloren haben.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.