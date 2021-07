USA-Reise : Merkel zum Abschiedsbesuch bei Biden in Washington

Es dürfte der letzte Besuch von Kanzlerin Merkel im Weißen Haus sein. Die Liste der Themen für den Arbeitsbesuch bei US-Präsident Biden ist lang - und in Teilen kontrovers.

Washington | Die Gaspipeline Nord Stream 2, der Umgang mit China und Russland, die bedrohliche Lage in Afghanistan und der Kampf gegen die Corona-Pandemie - das werden die absehbar wichtigsten Themen bei Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden in Washington sein. Biden wird Merkel am Nachmittag (20.00 Uhr deutsche Zeit) im Weißen Ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.