Astrazeneca : Merkel erhält erste Corona-Impfung

Angela Merkel hat ihre erste Corona-Impfung erhalten. Regierungssprecher dokumentiert die Impfung mit bei Twitter.

Berlin | Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, erhielt Merkel am Freitag das Mittel von Astrazeneca. "Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen", zitierte Seibert die Kanzlerin. Related content Nach der Änderung der Impfempfehlung für dieses Vakzin, das nicht mehr an unter 60-Jährige verimp...

