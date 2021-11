Vorgezogener Gipfel : Berichte: Merkel, Scholz und Länderchefs beraten sich am Dienstag zu Corona

Bereits am morgigen Dienstag wollen Angela Merkel, Olaf Scholz und die Länderchefs bei einer vorgezogener Besprechung über weitere Maßnahmen beraten, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Berlin | Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel, der designierte Kanzler Olaf Scholz wollen mit den Länderchefs bereits am Dienstag bei einem Treffen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie sprechen. Darüber haben mehrere Medien berichtet, zuerst "die Welt". Mehr Infos in Kürze ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.