Afghanistan : Mehrere Verletzte nach Angriff auf Krankenhaus in Kabul

Das Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul wird erneut Ziel eines Anschlags. Nach einer Explosion sollen die Angreifer bis in die Innenräume vorgedrungen sein.

Kabul | Bei einem Angriff auf das Militärkrankenhauses in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehrere Menschen verletzt worden. Neun Verwundete seien in das Emergency Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Nichtregierungsorganisation Emergency, die das Krankenhaus betreibt, am Dienstag auf Twitter mit. Taliban-Sprecher bestätigten mindestens zwei E...

