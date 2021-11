Flüchtlinge : Mehr als 400 Migranten im Ärmelkanal gerettet

Tausende Migranten versuchen jährlich, über die Meeresenge von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen - viele müssen gerettet werden. Allein binnen eines Tages gerieten nun hunderte in Seenot.

Calais | Im Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien sind seit Dienstagabend mehr als 400 Migranten aus Seenot gerettet worden. Dies teilten die französischen Behörden in der Stadt Calais am Mittwochabend mit. Eine Person, die bereits bewusstlos gewesen sei, sei an Land schließlich für tot erklärt worden. Die Migranten hatten versucht, mit Booten d...

