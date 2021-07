Pandemie : Mehr Corona-Fälle in den USA - niedrige Impfquote beunruhigt

In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen in Landesteilen mit niedrigerer Impfquote besonders stark an. Rund 40 Prozent aller neuen Corona-Fälle sind dabei allein in drei Bundesstaaten zu finden.

Baltimore | In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Die Behörden meldeten am Donnerstag 56.069 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Freitagmorgen (MESZ) hervorging. Das sind etwa 27.600 mehr als vor genau einer Woche. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektio...

