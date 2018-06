Verlegung nach Polen? : Medienbericht: USA könnten Soldaten aus Deutschland abziehen

Für Donald Trump ist die Nato "überflüssig". Nun droht er den Partnern sogar mit einem Truppenabzug. Meint er es ernst?

von Maximilian Matthies

30. Juni 2018, 09:48 Uhr

Washington | Die USA könnten einen Großteil ihrer rund 35.000 in Deutschland stationierten Soldaten abziehen. Das berichtet die US-Zeitung "Washington Post". Auch eine Verlegung des gesamten oder eines Teils des Truppenkontigents nach Polen sei demnach möglich.

Die Idee eines Truppenabzugs soll US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Militärberatern und Vertretern des Weißen Hauses geäußert haben. Bei den europäischen Nato-Mitglieder habe die Nachricht laut dem Bericht für Unruhe gesorgt. Sie versuchten zu klären, ob Trump es ernst meine oder eine mögliche Truppen-Neustrukturierung vor allem als Druckmittel im Vorfeld des Nato-Gipfels im Juli einsetzen wolle.

Brief von Trump an acht Nato-Staaten

Erst am Freitag hatte der US-Präsident nach Angaben des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel acht europäische Nato-Mitglieder in einem Brief aufgefordert, ihre Zusagen für eine Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben zu erfüllen. Trump kritisiert die Nato-Partner regelmäßig wegen ihrer seiner Ansicht nach zu geringen Ausgaben für Verteidigung. Auch hatte er das Verteidigungsbündnis bereits als "überflüssig" bezeichnet. Die aktuelle-Politik steigert nach Ansicht vieler EU-Staaten die Notwendigkeit, sich unabhängiger von den USA zu machen.

Dementi des Pentagon

Die Pläne für einen möglichen Truppenabzug aus Deutschland soll eine interne Studie des US-Verteidigungsministeriums durchleuchtet haben. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte jedoch, solch eine Analyse angefordert zu haben. Ein Dementi zum Truppenabzug kam auch von Pentagon-Sprecher Eric Pahon. Die Stationierung von US-Truppen im Ausland werde regelmäßig überprüft sowie einer "Kosten-Nutzen-Rechnungen" unterzogen, sagte er. Die USA seien Deutschland und der Nato weiterhin verpflichtet.

In Deutschland sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs US-Soldaten stationiert. Es ist das größte Kontingent außerhalb der USA.