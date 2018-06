Mecklenburg-Vorpommern : Ex-AfD-Politiker stehen für neuen CSU-Landesverband bereit

Ungewöhnliche Pläne: Die von der AfD abgespaltene Landtagsfraktion BMV bietet ihre Dienste der bayrischen Partei an.

von Jakob Koch

27. Juni 2018, 15:24 Uhr

Greifswald | Mitten im andauernden Asylstreit zwischen CDU und CSU bringt sich eine Kleinpartei in Mecklenburg-Vorpommern in Stellung für ein heute undenkbares Szenario: Die bundesweite Ausweitung der in Bayern agierenden CSU. "Wir wären bereit", sagte Bernhard Wildt, Vize-Chef der "Bürger für Mecklenburg-Vorpommern" (BMV), gegenüber der "Ostsee Zeitung".

Die mittlerweile 40 Mitglieder zählende Partei hatte sich im Herbst vergangenen Jahres gegründet, als sich ehemalige AfD-Mitglieder gegen den Kurs des AfD-Landesverbandes wandten - und sich abspalteten. Das Besondere: Vier der Ex-AfD-Abgeordneten sitzen im Schweriner Landtag. Vize-Chef Wildt sagte der Zeitung weiter, dass seine Pläne für eine CSU-Landesgruppe mit den BMV-Mitgliedern abgestimmt seien. "Wir haben eine große inhaltliche Nähe", so Wildt. Der 51-Jährige weiter: "Die CSU ist unser Vorbild bei konservativen Positionen, Rechtstreue und Bürgernähe."

Kleinpartei will schon länger "die CSU des Nordens werden"

Die Chancen einer bundesweit agierenden CSU könnten durchaus erfolgreich sein: Erst kürzlich ergab eine Umfrage, dass es eine solche Bundespartei auf bis zu 18 Prozent bringen könnte. Derzeit würde die CSU in Bayern auf 40 Prozent kommen das wären mehr als sieben Prozent weniger als bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren:

CSU trat schon einmal in Mecklenburg-Vorpommern an

Vor 28 Jahren waren die Pläne der CSU in Mecklenburg-Vorpommern schon einmal sehr konkret: Im Oktober 1990 erreichte die Partei bei der Landtagswahl jedoch nur 1,1 Prozent. Die "Bürger für Mecklenburg-Vorpommern" hegen schon länger Pläne, "die CSU des Nordens zu werden" – deckungsgleiche Positionen gebe es genug: Wie auch Horst Seehofer und Co. will man beispielsweise Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in der EU registriert wurden.

Aus der bayrischen CSU gibt es bislang keine offiziellen Reaktionen zu den Plänen im Nordosten. Die Landes-CDU aus Mecklenburg-Vorpommern versucht, der Diskussion den Wind aus den Segeln zu nehmen: Die Frage einer Nordost-CSU stelle sich nicht, sagte der Chef des konservativen Kreises in der Landes-CDU, Sascha Ott, dem "NDR".