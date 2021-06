Nach Kritik : Maskenbeschaffung: Spahn verteidigt „unkonventionelles Handeln“

Für die Beschaffung von Corona-Schutzmasken zu Beginn der Pandemie hat Gesundheitsminister Spahn Kritik von vielen Seiten bekommen. Er beruft sich auf die Notlage – und will Lehren daraus ziehen.

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Vorgehen seines Ressorts beim Beschaffen damals knapper Corona-Schutzmasken im Frühjahr 2020 gerechtfertigt. "Ja, es stimmt: In dieser Notlage haben wir tatsächlich unkonventionell handeln müssen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Tagung des Verbands der Privaten Krankenversicherung in Berlin...

