CSU-Chef : Markus Söder fordert geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets

Zugfahrten sollen attraktiver werden, um so die Umwelt zu entlasten. Dafür muss die Bahn billiger werden.

von afp

28. Juli 2019, 09:01 Uhr

München | Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets ausgesprochen. Er wolle niemandem vorschreiben, ob er fliegen oder mit dem Zug fahren sollte, sagte der CSU-Chef der "Welt am Sonntag". Aber er wolle das Bahnfahren so attraktiv machen, dass das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzt werden müsse. Damit Bahnfahren billiger werde, sollten die Tickets "so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden", forderte Söder.

"Das kann so nicht bleiben"

Derzeit gebe es nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. "Das kann nicht so bleiben." Zuletzt hatten die Grünen eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Zugfahrkarten gefordert, um mit Blick auf einen besseren Klimaschutz Bahnfahrten attraktiver zu machen.

In der "Welt am Sonntag" kündigte Söder zudem an, in Bayern das "modernste Klimaschutzgesetz in Deutschland" auf den Weg zu bringen. Dieses beinhalte unter anderem die Pflanzung von 30 Millionen neuer Bäume, die Förderung einer Umstellung auf erneuerbare Energien und eine energetische Sanierung der Verwaltung.