ZDF-Talk heute : Markus Lanz heute mit Ralf Stegner und weiteren Gästen

Zwingt Omikron die Wirtschaft in die Knie? Kann die Impfpflicht ein Ausweg sein? Darüber diskutiert Markus Lanz in seinem ZDF-Talk heute mit Gästen wie Ralf Stegner.

Berlin | Die Omikron-Welle wird inzwischen nur noch als Wand apostrophiert. Die Infektionszahlen gehen in in dagewesene Höhen. Wie sehr das die kritische Infrastruktur beeinträchtigen wird, ist aber immer noch ungewiss. Kann eine Impfpflicht in dieser Situation das Schlimmste verhüten? Oder käme sie – wenn sie überhaupt durchsetzbar ist – ohnehin zu spät? Ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.