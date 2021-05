Rheinland-Pfalz : Malu Dreyer erneut zur Ministerpräsidentin gewählt

Die SPD-Politikerin Malu Dreyer ist zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt worden.

Mainz | Der Mitte März neu gewählte Landtag von Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in ihrem Amt bestätigt. Die 60-Jährige erhielt am Dienstag in Mainz 55 von 101 Stimmen. Über genau so viele Abgeordnete verfügt ihre Ampel-Koalition. Mehr dazu in Kürze. ...

