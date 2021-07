Kommentar : Maaßen wird zum Risiko für Laschet

Die Werteunion zerfällt, und Hans-Georg Maaßen geht auf Journalisten los. Für Armin Laschet birgt beides Risiken.

Berlin | CDU-Chef Armin Laschet hat sich in der Debatte um die Werteunion einen schlanken Fuß gemacht. Anwürfe, es gebe in dem einige Tausend Mitglieder starken Verein rechte Umtriebe ohne Berührungsängste mit der AfD, hat er damit pariert, dass die Werteunion sowieso keine offiziell anerkannte Vereinigung der Union sei. Was nicht dazugehört, kann auch keine P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.