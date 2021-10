Rauschmittel : Luxemburg erlaubt Cannabisanbau für Eigenbedarf

Bekämpfung der Drogenkriminalität: Künftig können Cannabis-Konsumenten in Luxemburg in den eigenen vier Wänden bis zu vier Pflanzen anbauen.

Luxembourg | Cannabis darf in Luxemburg künftig in kleinerem Maßstab für den Eigenbedarf angebaut werden. Das geht aus einem Maßnahmenpaket der luxemburgischen Regierung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hervor, das vorgestellt wurde. Demnach sind künftig daheim und pro Haushalt bis zu vier Cannabispflanzen erlaubt. Der Besitz und der Konsum von Cannabis in...

