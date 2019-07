Kritik an Bundesanwaltschaft : Lübcke-Mord: Anwalt des Tatverdächtigen stellt Strafanzeige wegen Geheimnisverrats

Es müsse jemanden bei den Ermittlern geben, der Informationen "gezielt an die Öffentlichkeit bringt", so der Jurist.

von Christopher Chirvi

08. Juli 2019, 17:27 Uhr

Dresden | Der neue Anwalt des Tatverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke hat Strafanzeige wegen Geheimnisverrats erstattet. Das berichtete zunächst der "Spiegel". Demnach vermute der Dresdner Jurist Frank Hannig einen Leck bei der Bundesanwaltschaft und werfe den Ermittlern vor, "Informationen gezielt an die Öffentlichkeit" zu bringen.

"Es muss jemanden innerhalb der Ermittlungsbehörden geben, der diese Informationen gezielt an die Öffentlichkeit bringt", schreibt Hannig in einer eigenen Stellungnahme. Es seien Informationen zu dem widerrufenen Geständnis des mutmaßlichen Lübcke- Mörders an die Öffentlichkeit gelangt, "die nach Lage der Dinge nur aus der Originalen Ermittlungsakte der Generalbundesanwaltschaft stammen können".

Anwalt habe "wesentliche Details" aus der Presse erfahren

Der Jurist und sein Team hätten die mehr als 300-seitige Akte noch nicht vollständig lesen können, als sie bereits "wesentliche Details" aus der Presse erfahren hätten. "Wir wollen nicht hinnehmen, dass die Öffentlichkeit geheime Akteninhalte kennt", so Hannig. "Das macht es uns unmöglich fair und rechtsstaatlich nach der Wahrheit zu suchen."

Unter anderem "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR hatten unter Berufung auf die ursprüngliche Aussage des Hauptverdächtigen Stephan E. berichtet, dieser habe die Tat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach geplant: "Er habe sich schon seit Jahren mit der Idee einer solchen Tat beschäftigt, Lübckes Namen gegoogelt und seine Wohnanschrift herausgesucht, berichtete Stephan E. Mindestens zwei Mal, 2017 und 2018, sei er dort hingefahren, mit der Pistole in der Tasche", heißt es dort.

Geständnis wurde später wiederrufen

Lübcke war Anfang Juni auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet worden. DNA-Spuren am Tatort führten zu E., der seit Mitte Juni in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus. Deshalb führt inzwischen der Generalbundesanwalt die Ermittlungen.

Der 45-jährige E. hatte zunächst zugegeben, Lübcke getötet zu haben – in einem achtstündigen Gespräch mit den Ermittlern, wie es in dem Medienbericht heißt. Bei einem Termin beim Haftrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) widerrief er dieses Geständnis später.

Für die Ermittler ändert das nichts am dringenden Tatverdacht. Sie gehen nach Informationen aus Justizkreisen davon aus, dass das Geständnis in einem Prozess gegen E. problemlos verwertbar wäre. Dieser habe in seiner ursprünglichen Aussage Täterwissen offenbart. An seiner Täterschaft bestünden deshalb keine Zweifel.

Zwei weiteren Männern wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen

E. hatte den Ermittlern sein Waffenversteck verraten und auch die Namen zweier Männer genannt, über die er 2016 an die spätere Tatwaffe gekommen sei. Elmar J. und Markus H. wird deshalb Beihilfe zum Mord vorgeworfen, sie sitzen ebenfalls in U-Haft.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler kreuzten sich Lübckes und E.'s Wege 2015 auf einer Informationsveranstaltung zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. Dort hatte sich der Regierungspräsident gegen Schmährufe gewehrt und in einer anschließenden Rede gesagt, wer gewisse Werte nicht teile, könne das Land verlassen. Laut "SZ", NDR und WDR hat E. eingeräumt, einer der lautesten Zwischenrufer ("Ich glaub's nicht" – "Verschwinde!") zu sein, die auf einem Handyvideo zu hören sind.

Der vorbestrafte Rechtsextremist habe sich eigentlich aus der Szene lösen und ein normales Leben mit Familie und Job führen wollen, heißt es weiter in dem Bericht über das anfängliche Geständnis.



Die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015/16 und der islamistische Anschlag in Nizza mit mehr als 80 Toten 2016 hätten ihn aber "ungeheuer aufgewühlt". Das alles habe er auf Lübcke projiziert und ihm die Mitschuld gegeben an einer aus den Fugen geratenen Welt. E. habe lange geschwankt und gezögert – bis im Dezember 2018 zwei junge skandinavische Touristinnen in Marokko von Islamisten getötet wurden. Das habe den letzten Ausschlag gegeben.

Inzwischen tue es ihm "unendlich leid"

Die drei Medien zitierten weiter aus dem Geständnis, E. habe Lübcke wortlos getötet. Inzwischen tue es ihm "unendlich leid", niemand solle für seine Worte sterben müssen. Dem Bericht zufolge klagt E. über Depressionen, er sei in der U-Haft auf die Krankenabteilung verlegt worden. In einem Gerichtsverfahren vor mehr als 20 Jahren sei ihm schon einmal eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden, hieß es.

(mit dpa)