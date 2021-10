Pandemie : Lockdown im Großraum Sydney nach über drei Monaten beendet

Drei Monate lang war Sydney im Lockdown. Eine hohe Corona-Impfquote im Großraum der australischen Stadt hat nun ein Ende des strengen Lockdowns ermöglicht. Auch andere Maßnahmen werden gelockert.

Sydney | Im australischen Bundesstaat New South Wales und seiner Hauptstadt Sydney ist am Montag der Lockdown nach 106 Tagen beendet worden. Insgesamt 63.000 Corona-Infektionen und über 430 Todesfälle wurden in dieser Zeit gezählt. Der Lockdown wurde beendet, nachdem in der Vorwoche über 70 Prozent der Bevölkerung ihre zweite Schutzimpfung erhalten hatten. ...

