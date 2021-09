Sonntag in der ARD und beim ZDF : Neue Regeln beim zweiten TV-Triell mit den Kanzlerkandidaten

Die nächste Debatte der Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen folgt am Sonntag bei ARD und ZDF. Um 20.15 Uhr strahlen die Sender das zweite TV-Triell unter dem Titel "Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt" aus.

Berlin/Mainz/Köln | ARD und ZDF zeigen an diesem Sonntag TV-Triell Nummer zwei, nach RTL und ntv Ende August und vor ProSiebenSat.1, die eine Woche vor der Wahl am 26. September dran sind. ZDF-Chefredakteur Peter Frey schätzt die Bedeutung des jetzigen Triells als sehr groß ein. Der Anteil der Unentschlossenen nehme derzeit ein bisschen ab. „Die Leute sind dabei, ihre Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.