Bundestagswahl : Linke wirbt erneut für Bündnis mit SPD und Grünen

Gerade drei Wochen sind es noch bis zur Wahl des neuen Bundestages. Die Linke hofft auf eine Regierungsbeteiligung und legt schon mal ein „Sofortprogramm“ vor.

Berlin | Die Linke hat erneut für ein Regierungsbündnis mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl geworben. „Es gibt in diesem Land eine Mehrheit, die Ungleichheit und Armut nicht länger hinnehmen will“, heißt es in einem Vorschlag für ein „Sofortprogramm“, das die Partei am Montag vorlegte. Man könne nicht noch einmal vier Jahre so weitermachen, sagte die...

