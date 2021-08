Afghanistan : Letzte geplante Bundeswehrflüge in Kabul gestartet

Elf Tage dauerte die Mission der Bundeswehr für eine Luftbrücke aus Kabul. Die letzten regulär geplanten Evakuierungsmaschinen sind auf dem Rückflug - nachdem eine Explosion den Flughafen erschüttert hat.

Berlin/Kabul | Die Bundeswehr ist am Donnerstag mit den letzten geplanten Evakuierungsflügen zur Rettung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan gestartet. Die drei Flugzeuge hoben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend (Ortszeit) vom Flughafen Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan ab. Die Bundeswehr hat damit am Do...

