Trump und Biden : „Let's go Brandon“: Neuer Slogan verdeutlicht Bidens Problem

Was verbirgt sich hinter dem harmlos klingenden Ruf "Let's Go Brandon", der gerade überall in den USA zuhören ist. Und warum er ausgerechnet Donald Trump bei einem möglichen Wahlkampf 2024 helfen kann.

USA | Was sich anhört wie das Anfeuern eines Sportlers ist in den USA zur Beleidung von Joe Bidens und seiner Politik geworden. Der Spruch "Let's Go Brandon" kursiert als Witz im Internet herum und amerikanische Musiker machen Songs daraus. Besonderen Grund für Freude hat Donald Trump. Missverständnis sorgt für neuen Slogan Wie der "SPIEGEL" berichtet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.