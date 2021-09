Bundestagswahlkampf : Laschet attackiert SPD und Grüne auf CSU-Parteitag

Mit Spannung wurde seine Rede auf dem CSU-Parteitag erwartet. Der angeschlagene Unionskanzlerkandidat Laschet greift seine Kontrahenten an. Es sei nicht egal, wer in der nächsten Bundesregierung sitzt.

Nürnberg | In seiner Rede auf dem CSU-Parteitag hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet SPD und Grüne scharf angegriffen. „Steuererhöhungen und mehr Bürokratie werden den Wohlstand gefährden“, sagte der CDU-Chef am Samstag in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Das zarte Pflänzchen Wachstum nach der Corona-Pandemie dürfe nicht gefährdet werden. „Es...

