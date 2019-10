Internationale Pressestimmen : "Brauner Sumpf": So reagiert das Ausland auf die Thüringen-Wahl

Wie geht es nach der Landtagswahl in Thüringen weiter? Diese Frage wird auch im Ausland diskutiert.

von dpa und aj

28. Oktober 2019, 15:19 Uhr

Hamburg | Nach dem Wahlausgang in Thüringen steht eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Die Presse diskutiert vor allem über das schlechte Abschneiden der CDU und den Erfolg der AfD mit Björn Höcke.

So schreibt die "Neue Zürcher Zeitung": "Wie man es dreht und wendet, Gedanken machen muss sich vor allem die CDU. Sie hat 12 Prozentpunkte verloren und steht vor einer schweren Entscheidung: Gibt sie eine ihrer zentralen Überzeugungen auf und geht eine Koalition mit der Linkspartei ein? Oder ist sie wenigstens bereit, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu tolerieren? (...) Doch selbst in dieser Konstellation wird sie mit der Linkspartei eine konstruktive Politik machen müssen, will sie aus Ramelow nicht einen Märtyrer machen, der sich allein um das Wohl der Thüringer kümmert. Wenn die CDU weiterhin so massive Verluste einfährt, wird sie sich den Dünkel gegen die Linkspartei und die AfD ohnehin nicht mehr lange leisten können. Die Aufgabe ihres Prinzips, weder mit den Rechtspopulisten noch mit den SED-Nachfolgern zu koalieren, dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein."

Macht von Björn Höcke könnte gestärkt werden

Zum Ausgang der Landtagswahl in Thüringen schreibt am Montag die "New York Times": "Die rechtsextreme Alternative für Deutschland hat am Sonntag im ehemaligen kommunistischen Osten ein starkes Abschneiden gefeiert. Sie hat ihr Ergebnis bei einer Landtagswahl mehr als verdoppelt, die zwei Wochen nach einem Angriff auf eine Synagoge stattfand, den einige mit dem Gebrauch einer hasserfüllten Sprache seitens der Partei in Verbindung gebracht haben (...). Die Partei hat keine Chance zu regieren, denn alle anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihr ausgeschlossen. Aber ihr starkes Abschneiden wird wahrscheinlich auf andere Weise nachhallen. Das Wahlergebnis könnte die Macht von Björn Höcke, Parteichef in Thüringen und berüchtigtste Figur der Partei, weiter stärken."

Jeder vierte wählt die AfD

Die italienische "La Stampa" fast die Ergebnisse so zusammen: "Bei den Regionalwahlen in Thüringen gewinnt die Linke von Premier Bodo Ramelow. Vor allem dank ihres Ministerpräsidenten wird die extreme Linke stärkste Partei in einem deutschen Bundesland. Das war seit 1990 noch nie geschehen. Aber es ist ein bitterer Sieg für Ramelow, dem durch die x-te Pleite der SPD und den Fehltritt der Grünen die Mehrheit abhanden kommt, mit der er in den letzten fünf Jahren regiert hat.

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung steht die CDU nicht mehr an der Spitze, die auf ein historische Tief stürzt und nur noch dritte Kraft hinter der AfD ist. Die Partei der nationalistischen extremen Rechten verdoppelt ihre Stimmen und bestätigt ihr starkes Wachstum im Osten, wo sie jetzt durchgehend von einem von vier Wählern gewählt wird."

"Engste Kontakte zu Neonazi-Organisationen"

Und "Gazeta Wyborcza" aus Warschau schreibt: "(Ministerpräsident Bodo) Ramelow ist es nicht gelungen, den Wählern ihren ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex auszutreiben und ihre Einstellung zu den Umwälzungen in der deutschen Gesellschaft zu ändern. Aber gerade die Angst vor den Fremden, die Kampagne gegen die "Feinde der traditionellen Familie" und die Verneinung des Klimawandels waren die Hauptmotive im Wahlkampf der AfD.

Björn Höcke, der Landeschef der AfD, fügte dieser Mischung noch historischen Revisionismus hinzu. Zum Beispiel, indem er gegen das Gedenken der jüdischen Opfer in der Nazi-Zeit protestierte. Die AfD in Thüringen hat engste Kontakte zu offenen und im Untergrund operierenden Neonazi-Organisationen. Das Land wird oft als "brauner Sumpf" bezeichnet. Das Wahlergebnis für die AfD bestätigt diese Diagnose."