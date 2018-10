Koalitionsrechner zur Hessen-Wahl : Landtagswahl Hessen 2018: Welche Koalitionen sind möglich?

Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl Hessen 2018 möglich? Hier finden Sie den Koalitionsrechner.

von Christopher Bredow

28. Oktober 2018, 18:24 Uhr

Hamburg | Am Sonntag, 28. Oktober 2018, findet in Hessen die Landtagswahl statt. Nach der Schließung der Wahllokale gibt es die ersten Prognosen und Hochrechnungen zum Ergebnis der Landtagswahl Hessen 2018. Gibt es eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition aus CDU und Grünen mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier? Was wäre mit einer großen Koalition aus CDU und SPD? Oder hätte nur ein Dreier-Bündnis eine stabile Mehrheit im hessischen Landtag? Hier finden Sie den Koalitionsrechner zur Hessen-Wahl 2018.

Landtagswahl Hessen 2018: Welche Koalitionen sind möglich?

Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl Hessen 2018 möglich? Unser Koalitionsrechner zeigt Ihnen, welche Mehrheitsverhältnisse sich aus den verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten ergeben.

