Afghanistan : Zahlreiche Menschen sterben bei Anschlag auf Moschee in Kundus

Eine Moschee in der afghanischen Stadt Kundus ist Ziel eines Anschlags geworden. Ersten Berichten zufolge starben mindestens 20 Menschen. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Kundus | Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der Stadt Kundus im Norden Afghanistans sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Bisher seien 20 Tote und 90 Verletzte in ein von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebenes Krankenhaus in Kundus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Organisation am Freitag mit. Weitere Opfer seien in einem n...

