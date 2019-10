Alternativen noch nicht so weit : Kükentöten geht erst einmal weiter: Große Koalition verfehlt Ziel

Die Große Koalition hat eines ihrer zentralen Tierschutz-Versprechen nicht eingehalten: Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD erklärt, das millionenfache Töten von männlichen Küken bis zur Mitte der laufenden Legislaturperiode beenden zu wollen. Das wäre jetzt. Doch das Vergasen der Tiere geht weiter.

von Dirk Fisser

24. Oktober 2019, 03:33 Uhr

Osnabrück | Alternative Methoden zur Geschlechtsbestimmung im Ei sind noch nicht marktreif, ergaben Recherchen unserer Redaktion. Zumindest nicht so weit, dass ein Komplettausstieg möglich ist.

Die Bundesregierung hatte mehrere Millionen Euro Fördermittel in zwei Technologien investiert. Mit ihnen soll weit vor dem Schlüpfen der Küken erkannt werden, welches Geschlecht sie haben. Die Methoden zur Geschlechtsbestimmung sind unterschiedlich:

„Männliche“ Eier werden dann aussortiert und beispielsweise in Tierfutter verarbeitet. Die Legehennen schlüpfen wie gewohnt. Bislang werden die männlichen Küken nach dem Schlupf vergast, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnt. Jährlich sterben so bis zu 50 Millionen Küken.

Übergangsweise erlaubt

Das Bundesverwaltungsgericht hatte diese jahrzehntelange Praxis zwar für illegal erklärt, den Brütereien allerdings eine Übergangszeit eingeräumt, bis Alternativen zur Verfügung stehen.



So weit ist es aber offenbar noch lange nicht. Bereits vor einigen Tagen hatte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) das Koalitionsziel kassiert und verkündet, sie peile mit Frankreich einen gemeinsamen Ausstieg aus dem Kükentöten im Jahr 2021 an. Allein in Deutschland würden bis dahin aber noch zig Millionen Küken getötet werden.

"Wir brauchen noch Zeit"

Schlicht, weil beide geförderten Technologien noch nicht so weit sind, die Nachfrage nach Legehennen abzudecken. Von der Firma AAT aus Visbek in Niedersachsen hieß es auf Anfrage: „Wir arbeiten weiter an der Verbesserung unserer Technologie, brauchen dafür aber noch Zeit.“ Derzeit seien noch keine Legehennen in Ställen, die in Brütereien mit AAT-Technik geschlüpft sein, so ein Sprecher.

Ein Stück weiter ist das Unternehmen Seleggt. In einer Brüterei steht eine Maschine, die Eier auf das Geschlecht des Embryos hin testet. Die Legehennen, die diesen Auswahlprozess durchlaufen haben, legen später Eier, die in Rewe-Supermärkten vermarktet werden.

Ludger Breloh, Geschäftsführer des Unternehmens „Seleggt“ sagt, die Technologie bewähre sich, pro Woche schlüpften 20.000 bis 30.000 Küken, die den Auswahlprozess durchlaufen hätten. Die Technologie hatte er vor gut einem Jahr gemeinsam mit Agrarministerin Julia Klöckner in Berlin präsentiert.

Breloh sagt, bis zum Ende des Jahres würden insgesamt eine Millionen Legehennen geschlüpft und eingestallt sein, deren Brüder nicht kurz nach dem Schlüpfen getötet worden sind. Im kommenden Jahr könne sein Unternehmen insgesamt zwei Millionen Küken liefern, vermutet er. „Dann sind die Kapazitäten an unserem Brüterei-Standort aber ausgeschöpft.“

Ab 2020 sei man so weit, Maschinen auch anderen Brütereien anzubieten, betont der Seleggt-Geschäftsführer. „Aber bis zu einem kompletten Ausstieg aus dem Kükentöten ist es noch weit. Wir wollen zum Mars, haben es aber bislang erst zum Mond geschafft.“

Es brauche auch andere Technologien und Alternativen, so Breloh, wie etwa das Zwei-Nutzungshuhn. Die entsprechenden Rassen können sowohl in der Mast als auch in der Eier-Produktion eingesetzt werden. Allerdings unter höheren Kosten.



Ausstieg 2021?

Agrarministerin Klöckner hat die Geflügelwirtschaft aufgefordert, ein Ausstiegsdatum im Jahr 2021 zu benennen. In der Branche selbst gibt es Zweifel, ob sich der Ausstieg bis dahin umsetzen lässt. Im November erwartet die CDU-Politikerin Rückmeldung.

Kritik an der Ministerin kommt vom Tierschutzbund. Verbandspräsident Thomas Schröder sagte, Klöckner begehe beim Kükentöten „Vertragsbruch“. Das Versprechen des Ausstiegs sei nicht eingehalten worden. „Das Morden aber geht weiter, weil Frau Klöckner nicht durchgegriffen hat“, so Schröder.



Susanne Mittag, tierschutzpolitische Sprecherin von Klöckners Koalitionspartner SPD, forderte die Ministerin auf, einen festen Ausstiegstermin zu benennen, „wenn die Ministerin noch einen Rest Glaubwürdigkeit behalten möchte.“