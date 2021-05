Bundestag startet Beratungen über Ausstieg : Kükentöten: Tierschutzbund warnt vor Ausnahmen vom Verbot

Das Kükentöten soll verboten werden. Der Tierschutzbund warnt aber vor möglichen Schlupflöchern im Gesetz.

Schwerin | Vor den am Montag im Bundestag beginnenden Beratungen zum geplanten Ausstieg aus dem Kükentöten in Deutschland hat der Tierschutzbund vor Ausnahmen vom Verbot gewarnt. Verbandspräsident Thomas Schröder sagte unserer Redaktion: „Wieder einmal geht es nicht konsequent um Tierschutz, sondern darum, den Tiernutzern Schlupflöcher zu ermöglichen.“ Am Montag...

