Einsatz von „Friedenstruppen“ beendet : Krise in Kasachstan: Russland beginnt mit Truppenabzug

Eine Woche nach der Verlegung ausländischer Truppen in die von Unruhen erschütterte Ex-Sowjetrepublik Kasachstan hat Moskau am Donnerstag das Ende des Militäreinsatzes eingeläutet.

Almaty | Das von Russland angeführte Militärbündnis OVKS hat den Abzug seiner Truppen aus Kasachstan eingeleitet. Die Soldaten hätten ihre Mission erfüllt und bereiteten nun ihre militärische Ausrüstung für die Verladung in Transportflugzeuge der russischen Luftwaffe vor, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte würden...

