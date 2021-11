Kommentar : Verfolgte Jesiden: Urteil gegen IS-Kämpfer ist Signal an die Welt

Ein IS-Kämpfer, der im Irak ein jesidisches Mädchen verhungern ließ, muss lebenslang in Haft. Das zeigt: Der Völkermord an den Jesiden wird geahndet – überall auf der Welt.

Osnabrück | Es ist ein starkes Signal, das von Deutschland aus in die Welt geht. Das Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts zeigt: Der Völkermord, den die Terrormiliz IS an den Jesiden verübt hat, ist keineswegs vergessen, sondern er wird bestraft - und zwar auch im Ausland, auch bei einzelnen Tätern, auch mit voller Härte. Es war ein grausames Verbrechen, das...

