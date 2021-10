Luftangriffe : Konflikt in Tigray eskaliert zunehmend - UN schlagen Alarm

Der Konflikt in der Krisenregion Tigray verschlimmert sich. Anhaltende Luftangriffe haben zuletzt humanitäre Hilfslieferungen unmöglich gemacht. Die UN sind besorgt und warnen vor weiterer Eskalation.

Mek'ele | Luftangriffe der äthiopischen Armee auf eine Stadt in der Krisenregion Tigray haben ein Flugzeug mit humanitären Hilfslieferungen an Bord zur Umkehr gezwungen. Die Vereinten Nationen warnten daraufhin vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sprach am Freitag von einem „Vorfall, der ernsthafte Bedenken hi...

