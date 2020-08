Kommentar : Wissenschaft bedeutet Dinge in Frage zu stellen

Dingen auf den Grund gehen, Thesen in Frage stellen, einen Diskurs führen - all das ist das Brot-und-Butter-Geschäft der Wissenschaft. Dass eine renommiertes Forschungsinstitut nun aufgrund von Kritik einen Beitrag löscht, der genau dies in den Vordergrund stellt, zeugt nicht davon, dass es diese Debattenkultur lebt. Ein Kommentar.

von Nina Kallmeier

01. August 2020, 12:36 Uhr

Osnabrück | Zugegeben, Dieter Nuhr ist ein streitbarer Satiriker und schießt auch schon mal mit seinen Pointen über das Ziel hinaus. Er polarisiert, darüber kann man, ja sollte man sogar diskutieren. Denn genau diese Diskussionskultur ist wichtig. Das gilt auch für Nuhrs Beitrag zur Werbekampagne zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Dass diese den Text aufgrund von Gegenwind aus dem Netz gelöscht hat, ist unbegreiflich. Zumal die Kritik am Beitrag Nuhrs im Grunde auf der Ablehnung des Satirikers fußt.

Denn an den Aussagen selbst ist nichts Verwerfliches. Ganz im Gegenteil. Es ist die Fehlbarkeit der Wissenschaft, die ständige Erneuerung der Faktenlage, die Nuhr in seinem Beitrag herausstellt. Damit nimmt er auch indirekt Bezug auf die Kritik am Einfluss von Virologen in der Corona-Krise - und auf die Empörung der Gesellschaft darüber, dass sich Meinungen ändern können.

Aber ist das nicht genau das, was Wissenschaft seit Jahrhunderten ausmacht? Eine Theorie, ein Fakt wird erforscht, bestätigt oder widerlegt. Eines der prominentesten Beispiele: Der Glaube der Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Ist sie nicht, wie wir wissen. Auf Basis der neuen Faktenlage wurde weiter geforscht.

Es mag die folgende Einschätzung sein, die Nuhr-Hasser auf den Plan gerufen hat: Seine Ablehnung, der Wissenschaft blind zu folgen. Wer hier aufhört zu lesen, wird sich in seiner Ablehnung Nuhrs bestätigt sehen. Was dann jedoch folgt ist entscheidend, denn es zeigt, dass er die Wissenschaft eben nicht grundsätzlich ablehnt: Sie ist die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben.

Statt sich nun mit der Kritik an Nuhrs Statement auseinanderzusetzen, wählt die DFG den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist bedenklich und ein Rückschlag für die so wichtige Debattenkultur - in einer Demokratie, in der Wissenschaft und der Gesellschaft.