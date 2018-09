Aktuell von der Pressekonferenz : Köthen: Staatsschutz prüft mögliche Volksverhetzung auf Spontandemo

Nach dem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22-Jähriger gestorben. In Magdeburg läuft dazu eine PK.

von Christian Ströhl

10. September 2018, 11:41 Uhr

Magdeburg | Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat bei der Pressekonferenz zum Todesfall in Köthen zu Besonnenheit aufgerufen. Er zeigte sich erschrocken über Gewaltaufrufe bei den anschließenden Protesten. Hauschild bat um Geduld: "Wir werden mit den staatlichen Mitteln alles veranlassen, um den Fall aufzuklären." Er sagte aber auch: "Zu der Transparenz gehört auch, zu sagen, was wir nicht wissen."

Ermittlungen "in alle Richtungen"

Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding bestätigte erste Informationen zu den Vorfällen in Köthen: "Es hat eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Deutschen und mindestens zwei Afghanen stattgefunden. Tödliche Verletzungen durch Schläge oder Tritte konnten nicht festgestellt werden." Die Ermittlungen würden derzeit in alle Richtungen fortgeführt.

Zu den Trauermärschen in Köthen sagte der Innenminister: Der große Trauermarsch, zu dem auf Facebook aufgerufen worden sei, müsse in zwei Gruppen gegliedert werden. Zum einen in normale Bürger, die ihre Trauer kundtun wollten, zum anderen in rechte Gruppierungen.

Nach der Spontandemonstration prüft der Staatsschutz die Redebeiträge auf strafbare Inhalte. Das kündigte die zuständige Polizei am Montagvormittag in Dessau-Roßlau an. Es gehe unter anderem um den Vorwurf der Volksverhetzung, sagte eine Sprecherin. Hintergrund seien zahlreiche Meldungen in sozialen Netzwerken sowie Medienberichten, wonach ein Redner unter anderem von einem "Rassenkrieg" gesprochen hatte.

Rechte Demo-Touristen?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat nach den fremdenfeindlichen Demonstrationen von Chemnitz und Köthen den Einsatz aller Demokraten gegen Rechtsextremisten gefordert. Kretschmer sprach am Montag beim Eintreffen zu Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin von einem schlimmen Fall. Mit Blick auf die Demonstrationen am Sonntag betonte er aber auch: "Die Köthener haben das mit großem Anstand gemacht."

Es seien wieder zugereiste Rechtsextreme gewesen, die in der Stadt versucht hätten, die Stimmung zu beeinflussen, sagte Kretschmer. "Wir müssen in dieser Zeit zusammenhalten." Rechtsextremisten würden immer wieder versuchen, die Stimmung aufzuheizen.