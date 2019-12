Zähes Ringen beim Klimagipfel : Nach Aufschrei: Konferenzleitung kündigt ehrgeizigeren Textentwurf an

Umweltschützer zeigen sich entsetzt über neue Kompromissvorschläge – auch Deutschland ist damit nicht zufrieden.

von dpa

14. Dezember 2019, 16:50 Uhr

Madrid | Mühsames Feilschen und offene Wut: Bei der Weltklimakonferenz sind auch einen Tag nach dem geplanten Ende die Gräben zwischen den verhandelnden Staaten tief. Neue Textentwürfe provozierten am Samstag in Madrid einen Aufschrei bei Umweltschützern und Entwicklungshelfern. Auch viele der knapp 200 Länder, darunter Deutschland, lehnten die Kompromissvorschläge ab. So fehlte im Entwurf für die Abschlusserklärung etwa eine nachdrückliche Aufforderung, im Jahr 2020 die Ziele beim Einsparen von Treibhausgasen zu erhöhen – vor allem für Staaten, die schon jetzt mit fatalen Folgen des Klimawandels kämpfen, ist das ein Knackpunkt.

Die chilenische Präsidentschaft der Weltklimakonferenz hat die Teilnehmerstaaten daraufhin zu größerer Kompromissbereitschaft aufgerufen, um das Treffen doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Den knapp 200 Staaten werde am späten Nachmittag ein neuer, ehrgeizigerer Textentwurf vorgelegt, sagte Andrés Landerretche, Koordinator der chilenischen Regierung für die Konferenz, am Samstag. Der Entwurf werde aufnehmen, was von der überwiegenden Zahl der teilnehmenden Staaten gefordert werde.

Einigung am Abend oder in der Nacht erwartet

Landerretche rechnet nach eigenen Worten damit, dass der UN-Gipfel am Abend oder spätestens in der Nacht zum Sonntag zu Ende geht. "Wenn der neue Text als ehrgeizig genug akzeptiert wird, dann gehen wir ins Abschlussplenum und beenden diese Konferenz", sagte Landerretche. Die Möglichkeit einer Veschiebung des Gipfels ohne Abschluss wolle er derzeit nicht in Betracht ziehen. Es werde auf Hochtouren daran gearbeitet, ein erfolgreiches Ergebnis vorzulegen.

Video: Fridays for Future tief enttäuscht von Weltklimakonferenz





Deutschland und die EU treiben Verhandlungen an

Das zweiwöchige Treffen hätte eigentlich bereits am Freitagabend zu Ende gehen sollen, zog sich aber am Samstag immer weiter in die Länge. Es geht dieses Jahr bei den Verhandlungen unter anderem darum, das Regelwerk für den internationalen Klimaschutz weitgehend abzuschließen. Besonders umstritten ist aber auch, wie nachdrücklich die Staaten in der Abschlusserklärung aufgefordert werden sollen, 2020 ehrgeizigere Pläne zum Einsparen von Treibhausgasen bis 2020 vorzulegen.

Im neuen Text war lediglich eine Erinnerung an das Pariser Abkommen enthalten, das eine Aktualisierung der Zusagen für 2020 vorsieht – ohne Frist oder Appell, auch wirklich etwas draufzulegen. Die Vertreterin der EU sagte im Plenum, ohne ein starkes Signal für mehr Ehrgeiz im Klimaschutz könne man die Konferenz nicht verlassen. "Das erwartet die Außenwelt von uns, und wir müssen ihre Rufe hören." Ein Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte, dass auch die Bundesregierung mehr fordere.

USA und Brasilien bremsen, ehrgeizigere Länder bilden Koalition

Auch viele andere Staaten klagten über zu schwache Formulierungen. Brasilien, die USA, Saudi-Arabien und andere, die als Bremser genannt werden, zeigten sich unzufrieden – aber zu anderen Themen.

Als Treiber in den Verhandlungen präsentieren sich unter anderem die EU und Deutschland. Im Deutschen Pavillon auf dem Messegelände beriet am Samstagnachmittag die "High Ambition Coalition", ein Bündnis für mehr Ambition beim Klimaschutz, und teilte mit, sie wolle auf ein besseres Ergebnis hinwirken.