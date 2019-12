Neue Entwürfe für Abschlussdokument : UN-Klimakonferenz: Deutscher Frust, Laufzeit-Rekord – und keine Einigung?

Mehr als 36 Stunden nach dem geplanten Ende wird bei der Weltklimakonferenz wird in Madrid um eine Einigung gerungen.

von dpa

15. Dezember 2019, 08:54 Uhr

Madrid | Noch nie hat eine Weltklimakonferenz ihre Beratungen so lange überzogen wie in diesem Jahr; auch am Sonntagmorgen wurde in Madrid weiter verhandelt. Ursprünglich hätte sie bereits am Freitag enden sollen. Doch die rund 200 vertretenen Staaten liegen in ihren Positionen noch weit auseinander. Aus Kreisen der deutschen Delegation hieß es: "Es ist ein harter Kampf, hier wenigstens keine Rückschritte zu erleiden."

Carolina Schmidt, Umweltministerin in Chile, sagte: "Ich weiß, dass wir sehr müde sind, ich weiß, dass die meisten von Ihnen nicht geschlafen haben." Sie wolle weitermachen, bis eine ehrgeizige Einigung geschafft sei. Das Ziel sei die Anstrengung wert.

Bisheriger Rekordhalter als längste UN-Klimakonferenz war das Treffen 2011 im südafrikanischen Durban, das um 6.30 Uhr geendet hatte. Dies berichteten erfahrene Klimareporter vor Ort, und auch das Bundesumweltministerium bestätigte dies.

Applaus für Gipfel-Kritik im Plenum

Ein Vertreter Papua-Neuguineas äußerte offen Kritik an der Organisation der Verhandlungen. In den letzten sechs Stunden des Samstags seien 90 Prozent der Teilnehmer nicht aktiv in den Prozess eingebunden gewesen. Es gehe um ein weltweites Problem, das eine weltweite Lösung brauche. Und weiter: "Und jedes hier vertretene Land hier muss spüren, dass sie etwas dazu beitragen können." Dafür gab es Applaus.

Zuletzt war unklar, ob eine Einigung auf Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz-Gutschriften gelingt. Dies war eines der wenigen konkreten Verhandlungsziele der diesjährigen UN-Konferenz, die seit dem 2. Dezember tagt.

Viele Gesandte mussten schon abreisen

Etliche Delegierte mussten inzwischen abreisen, darunter die meisten Minister. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist inzwischen nicht mehr in Madrid. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen haben die Konferenz schon abgeschrieben - was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.

In Madrid wird seit zwei Wochen vor allem über drei Themen verhandelt: Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz- Gutschriften, finanzielle Unterstützung der reicheren Industriestaaten für die ärmeren Länder und die Aufforderung, im kommenden Jahr ehrgeizigere nationale Pläne für den Klimaschutz vorzulegen. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen haben die Konferenz schon abgeschrieben – was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.