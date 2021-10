Gipfel in Rom : Klima: G20 will rasch handeln - aber konkrete Ziele fehlen

Die großen Industrieländer sind für drei Viertel der globalen Emissionen verantwortlich. Auf dem G20-Gipfel in Rom könnte es aber wieder nur vage Versprechen in der Klimakrise geben.

Roma | Die großen Industrienationen (G20) wollen auf ihrem Gipfel in Rom neue Versprechen für mehr Klimaschutz abgeben, sind aber noch uneins über konkrete Ziele. In einem Entwurf des Abschlusskommuniqués, der der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag, wird zu „sofortigem Handeln“ aufgerufen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Strit...

