Weltflüchtlingstag : Kinderhilfswerk: Flüchtlingskinder sind ins Abseits geraten

Geflüchtete Kinder hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Deutsch lernen war kaum möglich. Was das Kinderhilfswerk jetzt für dringend nötig hält.

Berlin | Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni, dass geflüchtete Kinder in Deutschland in der Corona-Pandemie stark vernachlässigt wurden. „Zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie zählen gerade geflüchtete Kinder und Jugendliche. Geschlossene Schulen und Kitas haben bei ihnen vielfach dazu geführt, dass sie in ihrem Sp...

