Juso-Chef im Video-Interview : Wann ist es Zeit, in der SPD zu putschen, Kevin Kühnert?

Kühnert erklärt, wann man Verantwortung übernehmen muss und weshalb Angela Merkel keine Vertrauensfrage stellen sollte.

von Tobias Bosse

08. November 2018, 15:23 Uhr

Berlin | Von allen Jungpolitikern auf der politischen Bühne Berlins ist Kevin Kühnert der mit Abstand populärste. Das liegt nicht zuletzt an seiner zwar erfolglosen aber sehr medienwirksamen #NoGroko-Kampagne, die er Anfang des Jahres leidenschaftlich proklamierte und so für einen Gang der SPD in die Opposition warb. Aber auch sonst nimmt der Juso-Chef selten ein Blatt vor den Mund, bezieht zu vielen Themen klar Stellung. Damit macht er es seiner Parteiführung oft nicht leicht. Das ist allerdings auch nicht sein Ziel.

Bei einer Zigarette auf dem Balkon des Willy-Brandt-Hauses in Berlin-Kreuzberg sprach er mit mir über seine politischen Ziele in der SPD und wann es an der Zeit für ihn ist, Verantwortung in der Partei zu übernehmen. Außerdem erklärt der 29-Jährige, wie er den tiefverwurzelten Rassismus in Deutschland bekämpfen will und weshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Ratschläge von Altkanzler Gerhard Schröder annehmen bräuchte.