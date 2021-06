CDU/CSU-Außenexperte Hardt : Kein Platz für Putin am G7-Tisch: „Russland steht in der Bringschuld“

Ist es für den Westen nicht an der Zeit, für bessere Beziehungen Russland wieder in den Kreis der G7-Inustrienationen aufzunehmen? Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher von CDU/CSU, sieht gute Gründe, es nicht zu tun.

Schwerin | Am Freitag beginnt der Gipfelmarathon von US-Präsident Joe Biden in Europa beim G7-Treffen im britischen Cornwall. Das vermutlich schwierigste Gespräch steht Biden am Ende des Trips bevor: In Genf trifft er nächsten Mittwoch seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Ist es nicht an der Zeit, auch Russland wieder in den Kreis der großen Industr...

